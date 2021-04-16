"Я, звісно, не сильно задоволений ні собою, ні результатами Миная. Ми у важкій ситуації, як і інші команди поруч. Але, знаєте, є така пісня: "Не поспішай ти нас ховати". А то пишуть, що вже все. Думаю, ми своє ще візьмемо і покажемо. Я вірю в себе і в команду.

Леоненко: Я б на місці Мілевського пішов із Миная

Тренує нас Цимбал. Що стосується Севідова, то він виступає як консультант, а всі тренування проводить Цимбал, всі рішення приймає він.

Щодо мого майбутнього... Зараз нема коли про це думати – требя рятувати ситуацію у Прем'єр-лізі. Поки думки лише про команду", – сказав Мілевський у програмі Денисов TIME.

Нагадаємо, після 21-го туру Минай у турнірній таблиці УПЛ посідає останню сходинку, маючи у своєму активі 15 очок. Від Руха, який йде передостаннім, закарпатці відстають на 1 пункт.

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль