Рябоконь назвав ідеальну дату для завершення сезону УПЛ
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь зізнався, чому чернігівський клуб підтримав прохання збірної України завершити сезон УПЛ на тиждень раніше.
"Десна підтримала цю ініціативу УАФ. Я, з огляду на нинішню ситуацію з пандемією, завершив би чемпіонат ще раніше. 9 травня – нормально. А ось 1-го – було б взагалі ідеальним варіантом. Можна було б грати по два матчі на тиждень.
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Нашу команду вірус, слава богу, обходить. Але у інших є проблеми. І так, я вважаю, що ситуація погіршилася. Півкраїни у червоній зоні, ми в тому числі. Глядачів на стадіоні немає і не передбачається", – цитує Олександра Рябоконя ТаТоТаке.
Нагадаємо, останній тур УПЛ буде зіграний не 15 травня, як планувалося раніше, а 9-го. Рішення прийнято в інтересах збірної України, тренерський штаб якої хоче отримати більше часу для підготовки до старту Євро-2020.
Після 21-го туру Десна посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 36 очок. Від Зорі, яка йде третьою, чернігівська команда відстає на 2 бали.
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