"Десна підтримала цю ініціативу УАФ. Я, з огляду на нинішню ситуацію з пандемією, завершив би чемпіонат ще раніше. 9 травня – нормально. А ось 1-го – було б взагалі ідеальним варіантом. Можна було б грати по два матчі на тиждень.

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Нашу команду вірус, слава богу, обходить. Але у інших є проблеми. І так, я вважаю, що ситуація погіршилася. Півкраїни у червоній зоні, ми в тому числі. Глядачів на стадіоні немає і не передбачається", – цитує Олександра Рябоконя ТаТоТаке.

Нагадаємо, останній тур УПЛ буде зіграний не 15 травня, як планувалося раніше, а 9-го. Рішення прийнято в інтересах збірної України, тренерський штаб якої хоче отримати більше часу для підготовки до старту Євро-2020.

Після 21-го туру Десна посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, набравши 36 очок. Від Зорі, яка йде третьою, чернігівська команда відстає на 2 бали.

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