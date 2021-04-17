Ворскла – Заря

Три года назад в этом матче решалась судьба бронзовых медалей УПЛ. Сегодня ситуация похожая, однако борьба за медали не такая прямая, как раньше – луганчане идут третьими, с матчем в запасе и преимуществом в два очка от ближайшего конкурента (Десны). От полтавчан их отделяют четыре зачетных балла, а до конца чемпионата остается всего пять туров (включая текущий). Таким образом, осечка для подопечных Виктора Скрипника недопустима.

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Благо, весной команда выглядела весьма внушительно. Единственной серьезной неудачей стало поражение Колосу, а проигрыш от Динамо – это, как говорил классик, такое. В остальных шести поединках "мужики" одержали победы с суммарным счетом 12:1, переиграв на своем пути Десну и Шахтер. В последних двух турах коллектив всухую разобрался с крепким Ингульцом и Рухом, поэтому сегодня Ворскле будет непросто.

Между тем, полтавчане тоже не имеют права на осечку. Пока они идут пятыми, однако у Колоса всего на одно очко меньше. Так можно и без еврокубков остаться. Тем более, что весенние результаты не слишком радуют "зелено-белых" – команда выиграла лишь половину из восьми поединков, чередуя поражения с победами. Даже победа над Львовом в предыдущем туре оказалась нервной. Да и вообще трудно вспомнить матч, где Ворскла доминировала бы. Словом, сегодня подопечные Юрия Максимова выглядят андердогами встречи.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Цитаишвили (Ворскла)

Дисквалифицированы: Кане – Кабаев

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Заря

Ворскла: Резник – Чеснаков, Яворский, Альюне – Пердута, Тилль, Скляр, Пуцлин, Якубу – Степанюк, Кулач

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жунинью – Иванисеня – Назарина, Кочергин, Юрченко – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Заря – однозначный фаворит. Луганчане имели определенные проблемы зимой, отчасти побеждая не по игре, но весной подопечные Виктора Скрипника честно и уверенно штампуют победы. Остановить эту машину сумели только динамовцы и Колос, который воспользовался усталостью "мужиков" после игры с киевлянами. Ворскла же во втором круге выглядит нестабильно как в течении чемпионата, так и непосредственно на поле. В нескольких поединках полтавчане откровенно отскочили – в частности, и в предыдущем туре со Львовом. Перебор в 9,2 ожидаемых очков говорит сам за себя.

Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется победа Зари. Непростая, но заслуженная.

Минай – Десна

Минай неплохо провел первый круг дебютного сезона в УПЛ, но во втором превратился в одного из главных фаворитов на вылет. Закарпатцы не знают побед в течение пяти матчей подряд, а всего они проиграли пять из восьми последних поединков – как следствие, команда опустилась на дно турнирной таблицы. Ко всему этому добавились новости о санкциях СНБО по владельцу клуба, а в команде сменился тренер – вместо Василия Кобина пришел то ли Николай Цымбал, то ли Александр Севидов. Хуже всего то, что футбол "лис" выглядит не слабо, а прямо таки депрессивно.

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Впрочем, всего одна победа сравнит "лис" со Львовом, который идет одиннадцатым. Проблема заключается в том, что до конца сезона остается всего шесть матчей (включая сегодняшний), в которых придется встретиться с Шахтером, Зарей, Ворсклой и СК Днепром-1. Ну, и с Десной. Очевидно, что в таком графике закарпатцам мало что светит, однако им критически необходимо потерять меньше очков, чем потеряют конкуренты.

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К сожалению, для Десны этот матч отнюдь не проходной. Северяне в случае победы над Минаем или обойдут Зарю, поднявшись на третье место, или сравнятся с ней, заодно оторвавшись от пятой Ворсклы на четыре-пять очков – за это стоит бороться. При этом они неделю назад забили Александрии четыре гола, а конкурентов закарпатцев – Рух и Ингулец – черниговцы разгромили со счетом 4:0 и 3:0 соответственно. Так, у команды есть определенные проблемы с середняками и лидерами, однако аутсайдерам и кризисным коллективам подопечные Александра Рябоконя спуску не дают. Словом, Минаю сегодня не позавидуешь.

Кадровая ситуация

Травмированные: Маткобожик, Лопирёнок, Ковтун (все под вопросом) – Калитвинцев (под вопросом), Тотовицкий, Будковский

Дисквалифицированы: Шиндер, Багайоко (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – Десна

Минай: Попович – Маембе, Матич, Сакив, Малепе – Ткачук, Петрусенко – Кожанов, Нуриев, Пиняшко – Ахмедзаде

Десна: Литовка – Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий – Огиря, Домбровский – Гуцуляк, Арвеладзе, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Десна столкнулась с серьёзными кадровыми потерями, но у Миная они ещё больше. При этом футбол закарпатцев в последних турах выглядел ужасно – команда играла на 0:0, а после пропущенного гола разваливалась. Тягаться с Десной при таких условиях невозможно. Черниговцы должны уверенно победить.

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