"Перший тайм ми провалили, тому що вийшли, не розуміючи, у що хочемо грати. Під час перерви поговорили на підвищених тонах, тому що так грати не можна. Добре, що Дмитро (Різник – прим.) потягнув пенальті, а так могли програвати після першого тайму з рахунком 0:2 або 0:3. Я так зрозумів, що футболістів потрібно було підбадьорити відразу.

Ворскла – Львів – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На другий тайм вийшли та трошки додали. Забили два голи, але все одно кінцівка мені не сподобалася – холоднокровності не вистачає. Інші команди зберігали б м'яч і грали б через задню лінію. Ми пропустили м'яч і почався мандраж, якісь рішення незрозумілі. Другим таймом задоволений", – зізнався Максимов в ефірі програми ТурOnline.

До слова, Ворскла з 34 очками закріпила за собою 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, Львів залишився на 12 місці, маючи у своєму активі 15 залікових балів.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту