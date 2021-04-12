"Звичайно, Зоря готова боротися і захищати свою бронзу. Ми що, кавуни охороняємо? Готові, працюємо, а в кінці подивимося.

Зоря вперше в історії перемогла Інгулець та повернула собі третю сходинку в УПЛ

Матч проти Ворскли? У нас всі ігри важливі. Кожна гра – як фінал, треба налаштовуватись. Але те, що Ворскла йде поблизу, додає трішки іскри", – зізнався Юрченко в ефірі Профутбол Digital.

До слова, луганці завдяки перемозі над Інгульцем (2:0) зберегли за собою третю сходинку. Відставання полтавців від Зорі складає 4 залікові бали.

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