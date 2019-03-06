Ворскла – єдина команда з топ-10 європейських ліг, яка жодного разу не зіграла внічию

Ліга Європи — 16:40 1603
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Челсі – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи
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"Мене залякували, я двічі отримав по пиці". Тернополянин 10 років відпрацював лайнсменом в англійському ЧемпіоншипіІнтерв’ю — 16:00 2280
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Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактівЛіга чемпіонів — 13:25 3827
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"Моурінью хотів мене вбити". Сенсаційне фіаско МЮ і народження Особливого – як це було 15 років томуОвертайм — 12:00 2191
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 1398