Ворскла – єдина команда з топ-10 європейських ліг, яка жодного разу не зіграла внічию

Полтавська Ворскла відзначилась незвичним досягненням.

Підопічні Василя Сачка – єдині представники топ-10 ліг Європи, які не зіграли внічию жодного матчу у поточному сезоні.

Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу

Ворскла 9 разів у чемпіонаті України здобувала перемогу та 11 разів поступалась, крім того команда з полтави не грала внічию ні у кубку країни, ні у Лізі Європи.

Зауважимо, що найближчими до цього досягнення є пітерський Зеніт та лондонький Тоттенхем. У обох команд по одному нічийному результату у поточному чемпіонаті.

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