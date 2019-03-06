Ворскла – единственная команда из топ-10 европейских лиг, которая ни разу не сыграла вничью

Лига Европы — 16:44 133
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Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
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"Мене залякували, я двічі отримав по пиці". Тернополянин 10 років відпрацював лайнсменом в англійському ЧемпіоншипіИнтервью — 16:00 223
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Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактовЛига чемпионов — 13:42 656
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"Моурінью хотів мене вбити". Сенсаційне фіаско МЮ і народження Особливого – як це було 15 років томуОвертайм — 12:00 293
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Челси – Динамо: киевляне вылетели в Лондон, Хацкевич взял на матч 20 футболистовЛига Европы — 09:16 494