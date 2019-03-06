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Ворскла – единственная команда из топ-10 европейских лиг, которая ни разу не сыграла вничью

15:18 39 Читати українською
Ворскла – единственная команда из топ-10 европейских лиг, которая ни разу не сыграла вничью
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла отметилась необычным достижением.

Подопечные Василия Сачко – единственные представители топ-10 лиг Европы, которые не сыграли вничью ни одного матча в текущем сезоне.

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Ворскла 9 раз в чемпионате Украины одерживала победу и 11 раз уступала, кроме того команда из Полтавы не играла вничью ни в кубке страны, ни в Лиге Европы.

Заметим, что ближе всего к этому достижению стоят питерский Зенит и лондонький Тоттенхэм. У обеих команд по одному ничейном результату в текущем чемпионате.

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