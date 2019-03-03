Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу

Зоря в рамках 20-го туру УПЛ переграла Ворсклу на власному полі завдяки голам Сіласа, Артема Громова та Олександра Караваєва.

Перший тайм зустрічі виглядав досить уривчасто, адже футболісти обох команд віддавали превагу ударам по ногах, а не по м'ячу. У стартові 45 хвилин було зафіксовано 19 порушень правил – почасти це пристойна статистика для повного матчу. Не дивно, що перший по-справжньому небезпечний момент довелося чекати півгодини, але за ним майже одразу відбувся ще один. На 31-й хвилині Феліпе витягнув постріл Шарпара з-за меж штрафного у дев'ятку, а на 33-й Караваєв запоров вихід віч-на-віч з Ткаченком.

Після цього розміну гра повернулася у звичне русло, хоча фолів стало менше. Обидві команди грали рівно, але без гостроти, поступово готуючись до перерви. Як виявилось, Ворскла розслабилася раніше, ніж потрібно: на 45+1-й хвилині Ребенок при спробі зупинити прорив Тимчика ненароком викотив м'яч на Будківського, той скинув його під удар Сіласу, а бразилець з лінії штрафного пробив у правий нижній кут – 1:0.

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Другий тайм розпочався за повного домінування Зорі. Ворскла сиділа в обороні, а при спробі вийти у атаку втрачала м'яч в районі центрального кола після трьох-чотирьох пасів. "Мужики" тиснули, били, вривались у штрафний і, зрештою, закономірно забили на 62-й хвилині: Караваєв прийняв м'яч на правому краю карного майданчика та виконав дотепну передачу на Громова, а той розстріляв лівий кут – 2:0.

Ворскла зробила спробу повернутись у матч, створивши два відмінні моменти. На 66-й хвилині "зелено-білі" заробили штрафний в метрах 25-ти від воріт, а Денис Васін прямим ударом влучив у поперечину. На 70-й Луїс Феліпе витягнув складний постріл з близької дистанції, але за дві хвилини до цього Будківський замкнув подачу на дальню стійку ударом у Ткаченка з кількох метрів. Дуже швидко ворскляни збавили темп – на відміну від Зорі, яка швидко забила третій гол. На 77-й Олександр Караваєв у повній самотності прийняв навіс Хомченовського та з меж штрафного пробив точно у дев'ятку. 3:0 – гру було закрито.

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Таким чином, Зоря набрала 31 очко та залишилась на четвертій позиції, відірвавшись від Десни та Ворскли на 4 залікових бали. Полтавці з 27 пунктами йдуть на 6-й позиції, але їх за кілька годин може посунути Маріуполь.