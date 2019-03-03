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Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу

15:52 4661 Читать на русском
Зоря у рідних стінах розгромила Ворсклу
Зоря – Ворскла – 3:0 / ФК Зоря

Зоря в рамках 20-го туру УПЛ переграла Ворсклу на власному полі завдяки голам Сіласа, Артема Громова та Олександра Караваєва.

46’ Сілас
62’ Артем Громов
77’ Олександр Караваєв
 

Перший тайм зустрічі виглядав досить уривчасто, адже футболісти обох команд віддавали превагу ударам по ногах, а не по м'ячу. У стартові 45 хвилин було зафіксовано 19 порушень правил – почасти це пристойна статистика для повного матчу. Не дивно, що перший по-справжньому небезпечний момент довелося чекати півгодини, але за ним майже одразу відбувся ще один. На 31-й хвилині Феліпе витягнув постріл Шарпара з-за меж штрафного у дев'ятку, а на 33-й Караваєв запоров вихід віч-на-віч з Ткаченком.

Після цього розміну гра повернулася у звичне русло, хоча фолів стало менше. Обидві команди грали рівно, але без гостроти, поступово готуючись до перерви. Як виявилось, Ворскла розслабилася раніше, ніж потрібно: на 45+1-й хвилині Ребенок при спробі зупинити прорив Тимчика ненароком викотив м'яч на Будківського, той скинув його під удар Сіласу, а бразилець з лінії штрафного пробив у правий нижній кут – 1:0.

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Другий тайм розпочався за повного домінування Зорі. Ворскла сиділа в обороні, а при спробі вийти у атаку втрачала м'яч в районі центрального кола після трьох-чотирьох пасів. "Мужики" тиснули, били, вривались у штрафний і, зрештою, закономірно забили на 62-й хвилині: Караваєв прийняв м'яч на правому краю карного майданчика та виконав дотепну передачу на Громова, а той розстріляв лівий кут – 2:0.

Ворскла зробила спробу повернутись у матч, створивши два відмінні моменти. На 66-й хвилині "зелено-білі" заробили штрафний в метрах 25-ти від воріт, а Денис Васін прямим ударом влучив у поперечину. На 70-й Луїс Феліпе витягнув складний постріл з близької дистанції, але за дві хвилини до цього Будківський замкнув подачу на дальню стійку ударом у Ткаченка з кількох метрів. Дуже швидко ворскляни збавили темп – на відміну від Зорі, яка швидко забила третій гол. На 77-й Олександр Караваєв у повній самотності прийняв навіс Хомченовського та з меж штрафного пробив точно у дев'ятку. 3:0 – гру було закрито.

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Таким чином, Зоря набрала 31 очко та залишилась на четвертій позиції, відірвавшись від Десни та Ворскли на 4 залікових бали. Полтавці з 27 пунктами йдуть на 6-й позиції, але їх за кілька годин може посунути Маріуполь.

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