– Припустимо, що якийсь клуб з УПЛ захоче зробити вам пропозицію. Які для вас основні критерії мають бути цієї пропозиції?

– По-перше, у клубу мають бути амбіції. Багато клубів в Україні хочуть розвивати та створювати інфраструктуру для розвитку футболістів. У нас має бути спільна мова щодо амбіцій для успіху. Це те, що я шукаю. Я не люблю брати участь, я хочу досягати успіху. Я б хотів не тільки створювати можливості, але й отримувати можливості для досягнення того успіху зі своїми клубами.

Луческу на Поліссі: що може означати новий приїзд румунського класика в Україну?

– Судячи з певних чуток у пресі, вас пов'язували з Поліссям. Чи були у вас якісь контакти з житомирським клубом?

– Агенція, яка асистує мені в пошуках, могла мати розмову з ними, але я не отримав жодної пропозиції по жодній посаді – ані бути тренером, спортивним директором чи директором академії.

Ми зустрічалися з президентом Геннадієм Буткевичем на грі збірної України. Ми познайомилися – ось і все. Він знав, хто я, я знав, хто він. Ми розмовляли кілька хвилин про українську лігу, про розвиток, про їхній клуб, про гравців, – резюмував ван Леувен в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, нідерландець побудував міцну Зорю, а минулого літа отримав запрошення від Шахтаря. На чолі "гірників" не склалося – звільнення всього через 3 місяці.

Динамо і ван Леувен потребують один одного, або Як опинитися у своїй тарілці, не зважаючи на Шахтар