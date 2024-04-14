Ворскла в рамках 24-го туру чемпіонату України прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Ворсклою і Шахтарем стартує о 13:00 на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського. "Гірники" залишаються одноосібним лідером УПЛ – підопічні Маріно Пушіча ще не втрачали очок у весняній частині чемпіонату, здобувши 6 перемог у 6 матчах.

Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Ворскла натомість не вигравала в останніх 3 поєдинках. Ця дуель стане також своєрідною репетицією фіналу Кубка України, в якому за місяць (15 травня) зійдуть полтавська і донецька команди. До слова, у першому колі УПЛ Шахтар поступився Ворсклі з рахунком 1:2.

Де дивитися Ворскла – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ-ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". Студії до матчу та після нього дивіться за посиланнями.