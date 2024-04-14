"Розуміли, проти якої команди граємо, та знали, як правильно діяти. Перший тайм продемонстрував, що на фоні Шахтаря ми виглядали впевнено і створювали моменти. Долю тайму вирішив епізод, коли після нашої помилки Шахтар дуже добре контратакував та забив гол.

Ворскла – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другій половині у футболістів не було чіткого розуміння дій у грі в більшості. Ми ще не зустрічалися з командами, які грають у низькому блоці, було дуже важко наблизитися до воріт суперника через центр, і ми почали використовувати фланги, але робили це неякісно. Шахтар завжди створює моменти, це команда, яка добре грає в нападі, але я не задоволений нашими діями в захисті.

Завжди хочеться більше. Найголовніше, що ми не можемо грати одним складом декілька матчів поспіль, щоб був необхідний малюнок гри. Із Шахтарем бракувало креативних виконавців, які можуть із заміни підсилити, але я задоволений ставленням і тим, як футболісти сприймають інформацію.

Звісно, є куди рости, і ми шукаємо баланс між захистом і нападом. Попереду багато роботи, але найголовніше, що є бажання та розуміння цього. Висновок гри проти Шахтаря? Матч продемонстрував, що проти Шахтаря можна грати. Головні висновки буде зроблено після проведеного аналізу", – наводить слова Долганського офіційний сайт Шахтаря.

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