"Понимали, против какой команды играем, и знали, как правильно действовать. Первый тайм продемонстрировал, что на фоне Шахтера мы выглядели уверенно и создавали моменты. Судьбу тайма решил эпизод, когда после нашей ошибки Шахтер очень хорошо контратаковал и забил гол.

Ворскла – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Во второй половине у футболистов не было четкого понимания действий в игре в большинстве. Мы еще не встречались с командами, которые играют в низком блоке, было очень тяжело приблизиться к воротам соперника через центр, и мы начали использовать фланги, но делали это некачественно. Шахтер всегда создает моменты, это команда, которая хорошо играет в нападении, но я не доволен нашими действиями в защите.

Всегда хочется больше. Самое главное, что мы не можем играть одним составом несколько матчей подряд, чтобы был необходимый рисунок игры. С Шахтером не хватало креативных исполнителей, которые могут с замены усилить, но я доволен отношением и тем, как футболисты воспринимают информацию.

Конечно, есть куда расти, и мы ищем баланс между защитой и нападением. Впереди много работы, но самое главное, что есть желание и понимание этого. Вывод игры против Шахтера? Матч продемонстрировал, что против Шахтера можно играть. Главные выводы будут сделаны после проведенного анализа", – приводит слова Долганского официальный сайт Шахтера.

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