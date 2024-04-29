Фатальна помилка ката Шахтаря у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла
29 квітня 23:10 - Читать на русском
Полісся здолало Ворсклу в 26-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу.
Матч не міг похизуватися великою кількістю моментів. Ворскла навіть мала невелику перевагу, але Олег Кудрик показав, чому зараз виграє конкуренцію у Дениса Бойка.
Полісся перемогло Ворсклу, продовживши боротьбу за єврокубки – полтавці довели безвиграшну серію до шести турів
Все вирішив епізод на 80-й хвилині матчу. Іван Нестеренко голом приносив Ворсклі сенсаційну перемогу над Шахтарем, проте тепер відзначився з негативного боку. 20-річний хавбек у карному майданчику подарував м'яч Мутсафаєву, який відразу покотив Назаренку – перемога Полісся 1:0.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter