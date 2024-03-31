Ворскла в рамках 22-го туру чемпіонату України прийматиме Динамо. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Ворсклою та Динамо стартує о 15:30 і відбудеться у Полтаві на стадіоні Ворскла імені О. Бутовського.

Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

Кияни прагнутимуть продовжити свою безпрограшну серію, яка налічує вже 8 матчів. Натомість "зелено-білі" намагатимуться реабілітуватися перед власними уболівальниками за прикру поразку від Олександрії у минулому турі (0:1). До слова, Олександр Шовковський зможе розраховувати на Андрія Ярмоленка, який пропустив майже півроку через травму коліна і операцію.

Де дивитися Ворскла – Динамо? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме канал УПЛ-ТБ, доступний у мережі багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ (зокрема на Setanta Sports чи Київстар ТБ). Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також на "Футбол 24". Нагадаємо, у першому турі кияни здолали полтавців з рахунком 2:0.