Зоря і Металіст 1925 зіграли 31 березня в 22-му турі УПЛ (2:1). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Металіст 1925, стартував о 15:30. Віктор Скрипник протистояв своїй колишній команді, яка вдало розпочала другу частину сезону. Навесні луганці здобули дві перемоги в 4-х турах, піднявшись зі зони перехідних матчів. А от у Металіста 1925 справи йшли кепсько – лише 1 очко в 4-х поєдинках під керівництвом Скрипника і запекла боротьба за виживання в еліті.

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Старт гри вселив оптимізм, попри відверто посередній стан поля на стадіоні Лівий берег. На 9-й хвилині Металіст 1925 створив класний момент. Імереков головою замикав подачу кутового – сейв Сапутіна. Зоря відповіла ударом Чурка, який не влучив у дальній кут. До слова, В'ячеслав, як і Богдан Бутко, повернувся у стартовий склад. Саме їх ЗМІ називали одними з головних ініціаторів бойкоту гри з Динамо через невиплату преміальних.

Після активного початку темп гри суттєво впав. Лише ближче до 30-ї хвилини нагадав про себе Чурко, який класним пасом п'ятою запустив у прорив Антюха. Простріл Дениса заблокували. Яцик наважився на дальній удар – невдало.

До перерви Зоря все ж вийшла вперед. На 41-й хвилині відзначився Едуардо Герреро. Батагов класним пасом вивів форварда сам на сам з кіпером, а Герреро у падінні проштовхнув м'яч у сітку. VAR офсайду не зафіксував – 1:0 на користь Зорі. Цей гол став єдиним до перерви.

Другий тайм розпочався із 45-хвилинним запізненням через повітряну тривогу в Києві. Тривала вимушена пауза пішла на користь Металісту 1925. На 63-й хвилині команда Віктора Скрипника відігралася. Подачу з кутового замкнув Дмитро Юсов. Невдовзі після цього Герреро мав супершанс, щоб знову вивести Зорю вперед, але банально не влучив по м'ячу, перебуваючи абсолютно один у штрафному майданчику.

Але на 76-й хвилині панамський форвард таки забив знову. Герреро класно прийняв м'яч, озирнувся, після чого наважився на удар з-за меж штрафного. Ярослав Проценко не виручив, пропустиши у ближній кут. Дубль Едуардо дозволив Зорі знову вийти вперед.

Залишалося грати 6 хвилин основного часу, як у Києві знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Друга вимушена пауза була коротшою і тривала півгодини. Після поновлення гри рахунок не змінився. 2:1 – дубль Герреро приніс перемогу Зорі.

Зоря виграла третій матч у весняній частині сезону, набрала 22 очки і посідає 12 місце турнірної таблиці УПЛ. Металіст 1925 довів антирекордну клубну серію без перемог до 10 матчів (9 поразок і одна нічия). Команда Віктора Скрипника залишилася передостанньою – 15 позиція, 16 очок. Під керівництвом нового тренера харків'яни набрали лише 1 бал в 5-ти турах.