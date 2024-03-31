Минай і Олександрія в рамках 22-го туру УПЛ розписали бойову нічию (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Минай-Арені мав велике значення у контексті боротьби за виживання. Закарпатці у випадку перемоги над Олександрією піднялися б із дна та наздогнали б Верес – а рівняни тримаються у зоні плей-офф. Підопічні Руслана Ротаня, своєю чергою, відірвалася б від четвірки аутсайдерів на 8 очок, піднявшись у топ-10.

Любеновіч зізнався, хто з відомих гравців відмовився переходити в Минай

Вже на 10-й хвилині гостям вдалося забити гол внаслідок обрізки Скиби. Михайленко віддав м'яч Ковальцю, а той протягнув його до зони перед штрафним. На лінії півкола сталася серія рикошетів, у завершенні якої сфера прилетіла у штрафний в ноги Кулакову. Андрій прошив Кемкіна, але святкувати довелося недовго – VAR помітив офсайд.

Окрім цього епізоду, в першому таймі пригадується тільки удар Калітвінцева з правого кута карного майданчика. Владислав цілив у ближню дев'ятку, змусивши Кемкіна виконувати ефектний сейв. Ось і вся гострота.

Набагато цікавішим виявився другий тайм. На першій же його хвилині Шулянський міг замикати крос на лінію воротарського, але не вийшло – Калітвінцев же при добивання з кількох метрів не влучив по м'ячу! Ну а на 51-й хвилині рахунок було відкрито зусиллями Шулянського, якому вдалося відкритись під пас на хід лівим флангом і втекти від усіх у штрафний. Артем завершив ривок передачею під удар Кулакову в порожні ворота.

Минай міг відігратись за чотири хвилини завдяки Білошевському. Захисник Олександрії, який з'явився на полі по перерві, ледь не забив автогол – вибиваючи подачу, він перевів м'яч над поперечкою власних воріт! Це дало надію на камбек, але за чотири хвилини гості майже вибили її. Копина покотив на лівий край штрафного, а Калітвінцев другим дотиком прошив Кемкіна. 0:2!

Здавалося, що це перемога. Причому заслужена. Втім, закарпатці змогли довести, що їхній весняний ренесанс – це не випадковість. На 63-й хвилині підопічні Желько Любеновіча скоротили відставання у рахунку внаслідок подачі зі стандарту Скиба підправив її на Устименка, а той переправив сферу в сітку. 1:2!

І практично одразу все могло завершитись. Олександрія на 66-й хвилині відповіла ударом Ковальця з лінії півкола, а м'яч поцілив у руку Прокопчуку. Арбітр призначив пенальті, а сам Ковалець пішов його виконувати. Кирило підійшов до м'яча – і схибив, пробивши повз лівий нижній.

Цей момент виявився переломним. Минай поліз уперед і на 72-й хвилині міг забити з кутового. М'яч після скидки Устименка й удару Прокопчука впав на лінії воріт, де його накрив Шевченко! На 75-й же спрацювала заміна Желько Любеновіча – Гунічев, який вийшов за 10 хвилин до цього, замкнув довжелезну подачу Чуєва зі стандарту з центру поля. 2:2!

Далі почалася драма. На 75-й хвилині Ковалець з дистанції вгатив у стійку, причому м'яч потім прокотився по лінії воріт. А на 78-й все той же Ковалець отримав другу жовту за дрібний фол, залишивши Олександрію у меншості.

Минай притиснув Олександрію й мав два шикарних шанси, аби вирвати перемогу. На 85-й хвилині Устименко скинув м'яч під удар Гунічеву з правого краю штрафного – той стріляв під дальню стійку, але Шевченко парирував. Подальший кутовий завершився замиканням Устименка з трьох метрів, однак він влучив у голкіпера!

Цей момент виявився останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Минай залишився на дні, а Олександрія залишається всього у 6 залікових балах від зони перехідних матчів.

"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе