Українська та грузинська команди дізнались ім'я судді, який працюватиме на першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду ЛК.

Головним арбітром зустрічі призначений болгарський рефері Нікола Попов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Георгій Тодоров та Мартін Венєв, четвертий арбітр – Івайло Стоянов.

До слова, Попов свого часу працював на двох іграх збірної України U-17, де зафіксував нічиї проти Литви (1:1) та Швеції (0:0). Судив болгарський рефері і матч українського клубу – у 2018 році він констатував перемогу Ліона над Шахтарем у Юнацькій лізі УЄФА (2:0).

Нагадаємо, поєдинок Ворскли з Ділою відбудеться 27 липня на стадіоні польського міста Тихи. Початок зустрічі о 20:30.

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