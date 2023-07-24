Ворскла – Діла: матч Ліги конференцій розсудить арбітр, який фіксував поразку Шахтаря від Ліона
Українська та грузинська команди дізнались ім'я судді, який працюватиме на першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду ЛК.
Головним арбітром зустрічі призначений болгарський рефері Нікола Попов, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Георгій Тодоров та Мартін Венєв, четвертий арбітр – Івайло Стоянов.
До слова, Попов свого часу працював на двох іграх збірної України U-17, де зафіксував нічиї проти Литви (1:1) та Швеції (0:0). Судив болгарський рефері і матч українського клубу – у 2018 році він констатував перемогу Ліона над Шахтарем у Юнацькій лізі УЄФА (2:0).
Нагадаємо, поєдинок Ворскли з Ділою відбудеться 27 липня на стадіоні польського міста Тихи. Початок зустрічі о 20:30.
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