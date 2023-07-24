Реал у своєму заокеанському турне провів спаринг з Міланом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Реал – Мілан – 3:2

Голи: Вальверде, 57, 59, Жуніор, 84 – Томорі, 25, Ромеро, 42

"Воротарська позиція Реала не викликає жодних сумнівів": Marca оголосила Луніну вердикт

У ніч на 24 липня у Пасадені (Каліфорнія) відбувся товариський матч між Реалом та Міланом. У складі "вершкових" в основі вийшов український воротар Андрій Лунін, який відіграв увесь матч.

Італійці вийшли вперед в середині тайму – Томорі головою замкнув навіс з кутового повз кіпера. Незадовго до перерви "россонері" подвоїли свою перевагу: Ромеро з лінії воріт закрутив у праву дев'ятку без шансів для Луніна.

У другій 45-хвилинці активнішим був Реал. Вальвереде протягом двох хвилин оформив дубль: у першому випадку Спортьєлло припустився дитячої помилки, пропустивши м'яч роміж рук, а в другому – Федеріко потужно пробив з лінії штрафного. Наприкінці матчу жирну крапку поставив Вінісіус, реалізувавши вихід сам на сам.

Лунін у цьому матчі виконав 1 сейв (міланці завдали 10 ударів, 3 з яких у площину воріт), здійснив 40 доторків, віддав 9 точних довгих передач з 13, 1 ключовий пас, а загальна точність його передач становила 89%.

Нагадаємо, попереду у Реала дуелі з Манчестер Юнайтед, Барселоною та Ювентусом.

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