"Чим запам'яталась Діла? Добрим контролем м'яча, бійцівською вдачею. В першому матчі в гостях (з Дунайскою Стредою у 1-му раунді кваліфікації ЛК, – прим.) грузини згуртувалися й переломили хід поєдинку, що складався для них невдало.

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Чи стане в нагоді Ділі те, що її очолює український фахівець Андрій Демченко? Не думаю. Все залежатиме, передусім, від нас, як налаштуємося, чи продемонструємо свої кращі якості. Якщо підійдемо до протистояння в бойовій спортивній формі, то жодна інформація про Ворсклу, якою володіє Демченко, дивідендів Ділі не принесе.

Щодо нинішнього стану Ворскли... Головне, що лазарет команди порожній. Всі хлопці мотивовані, горять бажанням довести, що з попередніх невдач в єврокубках зроблені правильні висновки. Не для того ми минулої весни з такими труднощами здобували путівку до Ліги конференцій, аби вилетіти після перших матчів", – сказав Пердута у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, перший поєдинок Ворскли з Ділою відбудеться 27 липня на стадіоні польського міста Тихи. Початок зустрічі о 20:30. Матч-відповідь запланований на 3 серпня.

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