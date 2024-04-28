Голкіпер СК Дніпро-1 Євген Волинець поділився емоціями від матчу 26-го туру УПЛ проти Динамо та розповів, чому закричав під час першого пропущеного м'яча.

"Що відчуваю після поразки? Звісно, що ми засмучені, тому що ми вже багато ігор не можемо виграти, тим більше, що ми часто пропускаємо на останніх хвилинах, коли вже, можна сказати, все йде до перемоги. Звісно, що прикро, дуже прикро, але треба готуватися до наступних ігор.

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Чому сильно закричав у моменті з першим пропущеним м'ячем? Вдарив по руці Ванат. Це фол в атаці? Я не арбітр. Арбітр вирішив так, я нічого не можу з цим зробити", – поділився Волинець у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1). В моменті з першим голом Ванат впав та намагався віддати м'яч партнеру, влучивши ногою по руці воротарю.

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