"Что чувствую после поражения? Конечно, мы расстроены, потому что мы уже много игр не можем выиграть, тем более, что мы часто пропускаем на последних минутах, когда уже, можно сказать, все идет к победе. Конечно, обидно, очень обидно, но надо готовиться к следующим играм.

Ванат потролив СК Дніпро-1 після поразки від Динамо: "Сподіваюсь, матч з Шахтарем пройде у Дніпрі"

Чому сильно закричав у моменті з першим пропущеним м'ячем? Вдарив по руці Ванат. Це фол в атаці? Я не арбітр. Арбітр вирішив так, я нічого не можу з цим зробити", – поділився Волинець у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1). В моменті з першим голом Ванат впав та намагався віддати м'яч партнеру, влучивши ногою по руці воротарю.

Динамо вирвало перемогу над СК Дніпро-1 завдяки джокерам Шовковського – драматичний матч з вилученням і асистом Супряги