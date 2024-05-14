Матч 37-го туру АПЛ між Астон Віллою і ЛІверпулем сильнішого не визначив (3:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль вже не мав турнірних завдань в АПЛ, забезпечивши собі третє місце, а от для Астон Вілли настала вирішальна мить. Підопічні Унаї Емері замикали групу Ліги чемпіонів, однак відрив від Тоттенхема – єдиного переслідувача – становив всього чотири очки. Існував ризик, що за тур до кінця дистанція скоротиться до одного-двох, тож бірмінгемці мали грати з мерсисайдцями виключно на перемогу.

Втім, вже на 61-й секунді зустрічі господарі пропустили гол. Його привіз Мартінес, який не зміг втримати м'яч у руках після прострілу Елліота. М'яч закотився у ворота.

Це вже третій автогол Еміліано в АПЛ, що є рекордом для голкіперів за всю історію турніру. Крім того, цей автогол став найшвидшим в АПЛ за останні 10 років.

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Ще за хвилину Ліверпуль міг подвоїти свою перевагу зусиллями Салаха. Єгиптянин легко обійшов Діня й пробив з меж штрафного у дальній кут, але точності трішечки забракло. На 11-й же Мо розібрався з двома опонентами й закинув м'яч на Діаса, а Луїс перевів правіше під удар Гакпо – стійка врятувала Віллу (а потім лайнсмен дав офсайд).

Такий старт зустрічі не зламав бірмінгемців. Вже на 12-й хвилині підопічні Унаї Емері відігрались. Воткінс прийняв передачу на лівому флангу, обіграв Кванса та з меж штрафного виконав передачу в спини захисникам – мерсисайдці не встежили за Тілемансом, а той покарав точним пострілом. 1:1!

Втім, щастя "вілланів" тривало" недовго. Розмінявшись кількома непоганими атаками без логічного завершення, вони пропустили вдруге. І знову на взяття воріт знадобилось 11 хвилин. Салах виконав шикарну діагональ на Діаса, той перевів м'яч Гомесу, а Джо покотив поміж ніг Консі – Гакпо ж замкнув на дальній стійці. 1:2! Були підозри на офсайд, але після перегляду відеоповтору гол зарахували.

Астон Вілла могла відновити статус-кво наприкінці першого тайму. Так, розіграш стандарту 36-й хвилині завершився черпачком Діабі з подальшим прострілом Бейлі вздовж воріт – Дієго Карлос мав замикати з метру, однак він не зміг нормально підставити ногу! А Воткінс був готовий забивати з дальньої стійки...

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На 44-й же хвилині Діабі відкрився між центрбеками й отримав пас в ноги, однак завершити атаку точним ударом не вдалося. М'яч полетів у небо. Зрештою, свисток Саймона Хупера відправив команди відпочивати за рахунку 1:2 на користь Ліверпуля.

Дані цифри світились на табло недовго. Початок другого тайму Астон Вілла знову провалила, пропустивши вже через три хвилини після відновлення гри. Елліот виконав подачу зі стандарту на дальній кут воротарського, а Кванса спокійно пробив головою – точно в дальній верхній. 1:3! Таким чином, Джарелл забив 1197-й гол в поточному сезоні АПЛ, що є другим показником в історії турніру після 1222 голів у сезоні 1992/93.

Бірмінгемці не здавались. Підопічні Унаї Емері забили у відповідь вже на 52-й хвилині – у господарів після розрізної передачі одразу три футболісти вискочили на ворота Аліссона. Бейлі викотив під удар Воткінсу, але його влучний постріл не змінив рахунок. VAR помітив мінімальний офсайд.

Помилка Ліверпуля під пресингом на 55-й хвилині призвела до ще одного моменту. Воткінс відібрав м'яч, обігрався з Діабі й пробив п'яткою, але у ворота не влучив. Том Хенкс, який сидів на трибунах Вілла Парк, виглядав розчаровано.

Ліверпуль швидко відповів своїм голом з офсайду. Діас з розрізного пасу Макаллістера виходив віч-на-віч і покотив Елліоту, а той пробив у порожні – втім, тут положення поза грою було очевидним ще на початку. На 87-й же Нуньєса виводили сам на сам, але і його гол скасували через офсайд.

Між цими епізодами могли забивати обидві команди. Дзаньйоло на 70-й замикав простріл Бейлі, пробивши з центру штрафного по позиції Аліссона. Ліверпуль відповів на 77-й пасом Салаха за спини під вривання свіжому Собослаї, однак Мартінес скоротив відстань і парирував удар угорця. Ще за п'ять хвилин чемпіон світу витягнув потужний удар Трента з лету метрів з 20-ти.

Здавалося, що Астон Вілла приречена, однак в ендшпілі зустрічі сталося диво. Цьому диву передувала травма Дзаньйоло, якому вдалося відбігати всього 14 хвилин. Замість нього з'явився Дуран, а разом з ним вийшов і Чамберс. Саме ця парочка й організувала другий гол бірмінгемців – Каллум на 85-й хвилині накрив Макаллістера перед штрафним, а Дуран з лінії бахнув під ближню стійку. 2:3!

А на 88-й контратака Астон Вілли з пасом у зону між захисниками завершилась третім голом. У цю зону вбігав Дуран – м'яч влучив йому в коліно й полетів у ворота, дезорієнтувавши Аліссона. 3:3!

Астон Вілла могла й перемогу вирвати. Діабі скористався невдалою скидкою Кванси, зачепившись за м'яч на лівому краю карного майданчика та пробивши у ближній кут. Аліссон врятував Ліверпуль! Подальший кутовий завершився влучанням у руку Ван Дейку, однак арбітри вирішили, що гандболу в цьому епізоді не було.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Астон Вілла відірвалась від п'ятого місця на п'ять очок і тепер чекає на результат у завтрашній зустрічі між Тоттенхемом і Манчестер Сіті.