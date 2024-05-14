Як повідомляє Relevo, клуб хоче винагородити його за хороший сезон і якомога швидше підписати нову угоду.

"Реал відчуває ейфорію": Карвахаль натякнув на відхід деяких партнерів і дав пораду молодим гравцям запасу

Чинний контракт Карвахаля з Реалом спливає влітку 2025 року, але керівництво "вершкових" пропонує продовжити контракт з гравцем на більш тривалий термін, ніж зазвичай пропонують ветеранам, адже вони вірять, що він здатен грати на найвищому рівні ще 5-6 років.

До слова, Карвахаль виступає за Реал з 2013 року. Цього сезону він провів за "вершкових" 38 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 5 асистів.

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