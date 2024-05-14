Після закінчення сезону 2023/24 Лаллана піде з Брайтона. Його контракт завершиться влітку і 36-річний півзахисник не планує його продовжувати. Про це Адам заявив в інтерв'ю BBC Radio Sussex. "Я вів переговори з Роберто [Де Дзербі] останні пару місяців, і він висловив бажання, щоб я залишився і продовжував грати. Я взяв паузу для роздумів, і дійшов висновку, що клуб знаходиться занадто далеко від моєї сім'ї протягом цих чотирьох років, що я тут виступаю. Я відчуваю, що зараз дуже вдалий час піти.

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Шлях, який ми пройшли як футбольний клуб, був чудовим, і мені пощастило опинитися тут під час єврокубкового сезону. Мені здається, що я досить багато грав у футбол у цьому сезоні – можливо, навіть занадто багато, враховуючи всі наші травми, але мені подобалася кожна хвилина. Протягом року я розмовляв зі своєю сім'єю, і діти справили найбільший вплив на моє рішення – я їм потрібен.

Напевно, це була найважча розмова: прийти до Роберто і сказати йому, що я вирішив рухатися далі. У ту хвилину, коли я сказав, що моя сім'я була в центрі мого рішення, він повністю мене зрозумів. Наші стосунки виходять за рамки гравця і тренера – він для мене як старший брат. Думаю, я хочу продовжувати грати – я все ще думаю, що в баку ще трохи залишилося бензину. Я просто відчув, що зараз саме час покинути Брайтон", – зазначив Лаллана.

Свого часу Адам провів 34 матчі за збірну Англії. Він виграв АПЛ і Лігу чемпіонів із Ліверпулем, перш ніж переїхати на стадіон Амекс.

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