Авранш приймав ГОАЛ ФК в рамках 8 туру ліги Насьональ (третій дивізіон Франції).

Гол воротаря-фаната Путіна у відеоогляді матчу Лаціо – Атлетіко – 1:1

Гості відкрили рахунок в середині другого тайму і мали впевнено вигравати, якби не Антоні Бьове. На 90-й хвилині голкіпер Авранша парирував піжонський пенальті Распентіно у стилі панєнки. У компенсований час Бьове ще й показав дива акробатики, вибивши м'яч у суперника, який рвався на порожні ворота.

Апофеоз героїчного виступу 35-річного кіпера настав на 90+5-й хвилині. Бьове підключився на стандарт та ідеальним ударом головою врятував для Авранша очко. Напрошується порівняння з воротарем Лаціо Іваном Проведелем, який нещодавно у схожому стилі забив на останніх секундах матчу ЛЧ проти Атлетіко.

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