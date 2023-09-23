Садьйо Мане забув, що Роберто Фірміно вже не є його одноклубником.

Аль-Наср зустрічався з Аль-Ахлі в рамках центрального матчу чемпіонату Саудівської Аравії. У складі обох команд чимало зірок, серед яких і колишні представники Ліверпуля.

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Мане та Фірміно 6 років разом захищали кольори "червоних", але цього разу опинилися по різні боки барикад. Перемогу здобув сенегалець з Аль-Насром. Після третього гола Мане раптом вискочив на Фірміно, святкуючи як в старі-добрі часи. Втім, бразилець не захотів підтримувати цю виставу і понуро поплентався до центра поля з іншими гравцями Аль-Ахлі.

Нагадаємо, цього літа у Саудівській Аравії міг опинитися останній учасник легендарного тріо Ліверпуля. Аль-Іттіхад пропонував 200 млн фунтів за Мохамеда Салаха, проте Юрген Клопп залишився невблаганним.

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