Лаціо та Атлетіко розписали ураганну нічию в першому турі групового етапу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Лаціо значно краще розпочав матч, але рахунок відкрив Атлетіко. Барріос наважився на удар з 25 метрів і завдяки рикошету від Камади не залишив шансів кіперу.

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Іммобіле та компанія продовжували марнувати моменти, тому на авансцену довелося виходити несподіваному герою. У компенсований час воротар "орлів" Іван Проведель підключився на кутовий і головою майстерно замкнув подачу Альберто – шалені 1:1. Щоправда, радіти за 29-річного голкіпера важко. Вже після повномасштабного вторгнення Іван хизувався своїм російським корінням, назвав Путіна "сильною особистістю" та висловив бажання грати за національну збірну "лаптєголових".