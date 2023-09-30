Авранш принимал ГОАЛ ФК в рамках 8 тура лиги Насьональ (третий дивизион Франции).

Гол вратаря-фаната Путина в видеообзоре матча Лацио – Атлетико – 1:1

Гости открыли счет в середине второго тайма и должны были уверенно выигрывать, если бы не Антони Беве. На 90-й минуте голкипер Авранша парировал пижонский пенальти Распентино в стиле паненки. В компенсированное время Беве еще и показал чудеса акробатики, выбив мяч у рвавшегося на пустые ворота соперника.

Апофеоз героического выступления 35-летнего кипера наступил на 90+5-й минуте. Беве подключился на стандарт и идеальным ударом головой спас для Авранша очко. Напрашивается сравнение с вратарем Лацио Иваном Проведелем, который недавно в похожем стиле забил на последних секундах матча ЛЧ против Атлетико.

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