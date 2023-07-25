26-річний Раду не вирушив разом з Інтером у турне Японією, попри відхід Саміра Хандановіча та продаж Андре Онана. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Борнмут досяг з Інтером угоди щодо Раду: воротар приєднається до "вишень" на правах оренди з правом викупу у розмірі 8 млн євро.

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Раду приєднався до Інтера підлітком у 2013 році і провів у молодіжній команді "нерадзуррі" три сезони, перш ніж почати блукати орендами по різних клубах. Його помилка коштувала Інтеру Скудетто у сезоні 2021/22, коли Іонуц пропустив надлегкий м'яч у виїзному матчі з Болоньєю (1:2).

Минулого сезону він перебував у оренді за Кремонезе та Осер.

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