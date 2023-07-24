Міланський клуб був головним претендентом на 21-річного українця, однак через непомірні фінансові апетити "гірників" перемовини зайшли в глухий кут. Інтер знайшов інший варіант.

Інтер може втратити найкращого бомбардира – Саудівська Аравія зробила фантастичну пропозицію

Як повідомляє Гастон Едуль, "нерадзуррі" зробили першу пропозицію Астон Віллі щодо Еміліано Мартінеса. Англійський клуб не погодився на 15 мільйонів, але Інтер зробить ще одну спробу і підвищить гонорар. З оточенням гравця контакти вже відбулися.

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес у складі збірної Аргентини здобув титул чемпіона світу в Катарі. Його чинна угода з Астон Віллою розрахована до 2027 року.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі