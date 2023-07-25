26-летний Раду не отправился вместе с Интером в турне по Японии, несмотря на уход Самира Хандановича и продажу Андре Онана. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Борнмут достиг с Интером соглашения по поводу Раду: вратарь присоединится к "вишням" на правах аренды с правом выкупа в размере 8 млн евро.

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Раду присоединился к Интеру подростком в 2013 году и провёл в молодёжной команде "нерадзурри" три сезона, прежде чем начать скитаться по арендам в различные клубы. Его ошибка стоила Интеру Скудетто в сезоне 2021/22, когда Ионуц пропустил слишком легкий мяч в выездном матче с Болоньей (1:2).

В прошлом сезоне он находился в аренде в составе Кремонезе и Осера.

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