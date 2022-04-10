"Коли я бачу фото з Маріуполя чи з Бучі, то хочу плакати. Мій день починається з новин про війну, і з цим лягаю спати. Я бачив фільми про Другу світову війну. Але таке – жінки, чоловіки просто лежать на вулицях. Жах, таке ніколи не пробачити!

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Бувають моменти, коли я думаю, що це все не так, а потім я прокидаюся. Усі ці жахливі картинки, а потім стає зрозуміло до болю: це все правда – і у 2022 році. Не хочу думати, що все це триватиме роками. Через 2-3 місяці усі наші міста можуть виглядати, як Маріуполь. Знищені. Але я знаю, що моя країна та мій народ ніколи не здадуться.

Ще 2 місяці тому я не міг повірити, що Росія може таким чином напасти на мою країну – після Донбасу та Криму. Але це сталось. Не знаю, що може зупинити Путіна. Чи йому достатньо України, чи він принесе війну також до Німеччини", – цитує Вороніна Bild.

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