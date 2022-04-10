"На жаль, у мене вже був подібний досвід. Не такий, звісно, ​​як зараз, але був. Вже тоді, у 2014 році, я зрозумів, що представляє собою сусідня країна, а тепер про неї навіть говорити не хочеться. Вісім років тому я якраз перебував із командою в Маріуполі, і на власні очі бачив, як росіяни намагалися обманом і силою захопити там владу.

Маріуполь втратив усю інфраструктуру – окупанти зруйнували стадіон, базу, спорткомплекс, офіс та тренувальні поля

Тоді місто вистояло і майже не постраждало, а зараз, коли дивишся на все, що там трапилося, стає не по собі. Все-таки у місцевому футбольному клубі я пропрацював 10 з половиною років, на моїх очах Маріуполь розквітав, будувалася вся клубна інфраструктура. Читаєш, що її вже немає, і серце кров'ю обливається.

Щодо майбутнього команди... Існує одне правило, яке стосується всіх колективів, зокрема футбольних команд: капітан залишає корабель останнім. Під капітаном я маю на увазі лише одну посаду – головного тренера. Все, що відбувається у команді, – на його совісті. Він відповідає за все. Я не називатиму прізвища, але в Маріуполі головний тренер із двома своїми помічниками втік з корабля першим. Здається, на третій день після початку війни. При цьому команда перебувала у Туреччині, і їй там нічого не загрожувало. Потрібно було розмовляти з хлопцями, підтримувати їх, допомагати – там же хлопчаки 18-20 років. Там штаб, у якого залишилися сім'ї у Маріуполі.

Я багато читаю, стежу за людьми, і не лише футбольними, котрі втекли. За тими, хто обіймав керівні посади. Знаєте, після цієї війни відбудеться велика переоцінка цінностей", – сказав Павлов в інтерв'ю Zbirna.com.

Нагадаємо, Микола Петрович очолював Маріуполь двічі: з 1997-го по 2004-й та з 2012-го по 2015-й роки.

"Просто, бл**ь, нелюди": Микола Павлов оплакує Маріуполь і оберігає сім’ю від обстрілів – його онуки ночують у підвалі