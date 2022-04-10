"Когда я вижу фото из Мариуполя или из Бучи, то хочу плакать. Мой день начинается с новостей о войне, и с этим ложусь спать. Я видел фильмы о Второй мировой войне. Но такое – женщины, мужчины просто лежат на улицах. Ужас, такое никогда не простить!

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Бывают моменты, когда я думаю, что это все не так, а потом я просыпаюсь. Все эти ужасные картинки, а потом становится понятно до боли: все это правда – и в 2022 году. Не хочу думать, что все это продлится годами. Через 2-3 месяца все наши города могут выглядеть. как Мариуполь. Уничтожены. Но я знаю, что моя страна и мой народ никогда не сдадутся.

Еще два месяца назад я не мог поверить, что Россия может таким образом напасть на мою страну – после Донбасса и Крыма. Но это произошло. Не знаю, что может остановить Путина. Достаточно ли ему Украины, или он принесет войну также в Германию", – цитирует Воронина Bild.

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