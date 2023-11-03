Видання FourFourTwo підготувало свій рейтинг найгірших трансферів Ліверпуля. Несподівано високо там опинився наш співвітчизник – Андрій Воронін.

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Екс-форвард збірної України потрапив аж на п'яте місце – гіршими трансферами мерсисайдців, на думку авторів, стали Ель-Хаджі Діуф, Енді Керрол, Маріо Балотеллі та Пол Конческі. Саме екс-захисник Фулхема очолив цей перелік.

Так FourFourTwo пояснило високу позицію українця в рейтингу: "Воронін перейшов до Ліверпуля на правах вільного агента у 2008 році. Це виглядало як відмінне підписання для "червоних". Рафаель Бенітес називав нападника розумним та універсальним.

На жаль, як для гравця, так і для клубу, Воронін забив лише шість голів у 40 іграх. "Я майже нічого не розумів, моя англійська все одно була поганою. Коли Каррагер і Джеррард розмовляли, я просив їх повторити англійською", – згадував пізніше нападник.

Нагадаємо, Воронін виступав за Ліверпуль з вересня 2008-го по січень 2010 років з перервою на піврічну оренду в Герту. Загалом, Андрій провів за "червоних" 40 матчів, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

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