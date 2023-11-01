Мікель Артета сильно ротував склад – на відміну від Девіда Мойєса

Коли гранди вилітають з кубкових турнірів, то одразу лунає відмазка – команда грала резервом, їй не потрібен цей турнір. Судячи зі складу Арсенала, Мікель Артета дійсно не збирався проходити Вест Хем "малою кров'ю". У запасі залишились Саліба, Райс, Едегор, Сака та Мартінеллі. Причина такого рішення проста й зрозуміла – на вихідних у лондонців стоїться виїзд до Ньюкасла.

Втім важко назвати старт лондонців "лівим". Із явних баночників в основу потрапили тільки Нельсон і Ківіор. Жоржінью, Нкетія, Троссар і Вієйра – футболісти основного ростеру. З іншого боку, проблема такого лайн-апу не в рівні футболістів, а у зіграності й готовності виконувати звичні тактичні вимоги.

Можливо, саме тому в основу потрапив Зінченко. Українець у цій групі футболістів був найкраще готовий до футболу Мікеля Артети. У матчі з Вест Хемом він мав стати провідником ідей коуча.

Девід Мойєс, своєю чергою, виставив основний склад. Із важливих виконавців у запасі залишились тільки Антоніо, Ворд-Проуз і голкіпер Ареоля. "Молотобійці" бажали виграти, що й не дивно – вони не знали перемог протягом чотирьох матчів, зазнавши трьох поспіль поразок.

Арсенал у першому таймі мав проблеми в атаці, але тиснув з повітря. Вест Хем не заслужив на свій гол

"Каноніри" програли перший тайм у доволі комічному стилі. Підопічні Мікеля Артети володіли м'ячем 68% ігрового часу, виграли боротьбу (26:20 на землі, 10:6 у повітрі) й завдали 8 ударів. Вест Хем не завдав жодного, але відкрив рахунок на 16-й хвилині – це Вайт зрізав подачу з кутового у власні ворота. 1:0!

З іншого боку, варто відзначити проблеми із завершальною фазою гостей. Із восьми ударів Арсенала сім пройшли з меж штрафного – втім, якщо скоротити пошук до "пострілів" не зі стандартів і не заблокованих, то отримаємо всього один. Сумарно ж команда награла на 0,49 очікуваних голів.

І все ж, Арсенал мав забивати. Взнаки дається робота Ніколя Жобера, тренера зі стандартів. На 24-й хвилині Вайт і Нкетія замикали подачі з кутових – постріл Бена парирував Фабіанскі, а Едді пробив над поперечкою. На 31-й же Хаверц завершив корнер ударом головою повз дальню стійку. Крім того, Кай міг відзначитись на старті зустрічі, замкнувши навіс Нельсона, але Фабіанскі перевів м'яч над поперечкою.

Єдиний момент з гри було організовано за допомогою Зінченка. Олександр помітив шпарину між захисниками й влетів у простір на лівому краю штрафного. Там він отримав закидання й прострілив на Нкетія, а той пробив з близької відстані. Фабіанскі врятував.

Жахливий початок другого тайм. Вест Хем зламав фланг Зінченка

У першій 15-хвилинці Вест Хем шокував лондонців. На перших же секундах господарі скористались тактичною вразливістю суперника на фланзі Зінченка. "Каноніри" втратили м'яч у атаці, Олександр залишився далеко на чужій третині, а "молотобійці" провели контрвипад.

Наздогнати Пакету українець вже не міг, Жоржінью програв йому боротьбу, а свій ривок Лукас завершив проникним пасом на край штрафного. Боуен опинився прямо перед Ремсдейлом, завдавши удару. Аарон парирував.

На 50-й хвилині фланг Зінченка знову запалав – і тут вже Олександр має розділити вину. Кудус відкрився під діагональ Агерда й шикарно прийняв м'яч, п'яткою у дотик прибравши під себе. Наш земляк просто відлетів зі шляху внаслідок інерції. Мохамед же одразу пробив з лівої у дальній нижній кут. Габріел не встиг підстрахувати, а м'яч ще й пройшов поміж його ніг. 2:0!

На 60-й же хвилині Вест Хем влаштував розгром – і знову все пройшло з лівого флангу оборони лондонців. Цоуфал виконав подачу, Вайт вибив її за межі штрафного, а Боуен підхопив сферу й вистрілив з відскоку. М'яч рикошетом від Ківіора пролетів повз Ремсдейла. 3:0!

Артета знову здивував своїми рішеннями

Зінченко, на щастя, покинув поле за три хвилини до розгрому. Замість нього вийшов Томіясу. Разом з ним на полі з'явився і Райс, який замінив Олександра. На 66-й хвилині Мікель Артета ще й кинув у бій Сака з Мартінеллі, а на 80-й хвилині рятувати пішов Едегор.

Виникає тільки одне питання – навіщо були ці заміни після 0:3? Хіба для тонусу... Але якщо б хтось із лідерів зламався в останні півгодини, то що б тоді казав Артета? Хай там як, а в основний час команди вже нічого не створили. Аж на 5-й компенсованій Едегор розмочив рахунок.

У підсумку, Вест Хем крокує в чвертьфінал Кубка ліги.