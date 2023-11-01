Культове видання FourFourTwo склало топ-10 "пограбувань" в історії "Золотого м'яча". Під сумнів поставили і перемогу Андрія Шевченка у 2004 році.

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10. Джанлуїджі Буффон мав випередити земляка Фабіо Каннаваро у 2006 році.

9. Ференц Пушкаш був кращим за Луїса Суареса Мірамонтеса у 1960 році.

8. У 2001 році Олівер Кан чи Рауль заслуговували нагороду більше, ніж Майкл Оуен.

7. Альфредо Ді Стефано у 1956-му мав стати першим володарем "Золотого м'яча" замість Стенлі Меттьюза.

6. Кріштіану Роналду, Мохамед Салах і Антуан Грізманн були кращими за Луку Модріча у 2018 році.

5. Мессі "обікрав" Вірджила ван Дейка у 2019 році.

4. Кріштіану Роналду мав поступитися Франку Рібері у 2013-му.

3. Веслі Снейдера несправедливо проігнорували заради Мессі у 2010 році.

2. Тьєррі Анрі був кращим претендентом, ніж Павел Недвед у 2003 році та Андрій Шевченко у 2004-му.

1. Роберт Лєвандовскі мав випередити Мессі у 2021 році, а також отримати свій "ЗМ" у 2020-му, коли церемонію скасували через пандемію коронавірусу.

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