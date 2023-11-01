Шевченка звинуватили у крадіжці "Золотого м'яча" – культове видання назвало "справжнього" переможця 2004 року
Вибір найкращого футболіста ледь не щороку провокує суперечки щодо гідного переможця.
Культове видання FourFourTwo склало топ-10 "пограбувань" в історії "Золотого м'яча". Під сумнів поставили і перемогу Андрія Шевченка у 2004 році.
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10. Джанлуїджі Буффон мав випередити земляка Фабіо Каннаваро у 2006 році.
9. Ференц Пушкаш був кращим за Луїса Суареса Мірамонтеса у 1960 році.
8. У 2001 році Олівер Кан чи Рауль заслуговували нагороду більше, ніж Майкл Оуен.
7. Альфредо Ді Стефано у 1956-му мав стати першим володарем "Золотого м'яча" замість Стенлі Меттьюза.
6. Кріштіану Роналду, Мохамед Салах і Антуан Грізманн були кращими за Луку Модріча у 2018 році.
5. Мессі "обікрав" Вірджила ван Дейка у 2019 році.
4. Кріштіану Роналду мав поступитися Франку Рібері у 2013-му.
3. Веслі Снейдера несправедливо проігнорували заради Мессі у 2010 році.
2. Тьєррі Анрі був кращим претендентом, ніж Павел Недвед у 2003 році та Андрій Шевченко у 2004-му.
1. Роберт Лєвандовскі мав випередити Мессі у 2021 році, а також отримати свій "ЗМ" у 2020-му, коли церемонію скасували через пандемію коронавірусу.
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