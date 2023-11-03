Издание FourFourTwo подготовило свой рейтинг худших трансферов Ливерпуля. Неожиданно высоко там оказался наш соотечественник – Андрей Воронин.

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Экс-форвард сборной Украины попал аж на пятое место – худшими трансферами мерсисайдцев, по мнению авторов, стали Эль-Хаджи Диуф, Энди Кэррол, Марио Балотелли и Пол Кончески. Именно экс-защитник Фулхэма возглавил этот перечень.

Так FourFourTwo объяснило высокую позицию украинца в рейтинге: "Воронин перешел в Ливерпуль на правах свободного агента в 2008 году. Это выглядело как отличное подписание для "красных". Рафаэль Бенитес называл нападающего умным и универсальным.

К сожалению, как для игрока, так и для клуба, Воронин забил лишь шесть голов в 40 играх. "Я почти ничего не понимал, мой английский все равно был плохим. Когда Каррагер и Джеррард разговаривали, я просил их повторить на английском", – вспоминал позже нападающий.

Напомним, Воронин выступал за Ливерпуль с сентября 2008-го по январь 2010 годов с перерывом на полугодовую аренду в Герту. В общем, Андрей провел за "красных" 40 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

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