Воробей: Олександрія може поборотись з Динамо за друге місце

Екс-нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився своїми думками щодо інтриги у верхній частині турнірної таблиці УПЛ.

"У цьому році Олександрія висунула серйозні наміри щодо своїх амбіцій і вони дійсно можуть навіть за друге місце поборотися. Тим паче, під час трансферного вікна вони посилилися, це важливо.

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Динамо – є Динамо. У киян є досвід виступів у чемпіонатах і єврокубках. Олександрія перший рік націлилася на такі амбіції, тому я думаю, що перевага все-таки у киян", – розповів Воробей в коментарі Xsport.

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До слова, після 18 турів чемпіонату України Динамо йде другим з 38 очками в активі, Олександрія посідає третю сходинку та має відставання від киян у 2 залікових пункти.