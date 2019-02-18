Гецко: Олександрія з Кулачем та Лучкевичем посяде третє місце в УПЛ

Колишній форвард збірної України Іван Гецко спрогнозував, як розгорнеться боротьба у другій частині чемпіонату України в УПЛ.

"Олександрія поки що виглядає краще за Зорю і Ворсклу, плюс у команди Шарана є запас очок перед конкурентами.

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Ворскла, наприклад, на зборах результатами не вразила, є втрати за складом. У Василя Сачка йдуть українці, але приходять малознайомі легіонери.

У Зорі зараз період створення чергової команди. У міжсезоння у Юрія Вернидуба пішли провідні футболісти – Харатін, Сваток, Рафаел. На їхнє місце прийшли начебто добре знайомі Зорі Будківський і Чайковський. Але все одно їм теж знадобиться час, щоб зігратися з новими партнерами.

З цієї всієї компанії головним претендентом на "бронзу" я бачу Олександрію. Команда Шарана в міжсезоння пройшла фактично без великих кадрових втрат. Відхід Бондаренка повинен компенсуватися приходом відомих в українському футболі імен – Лучкевича, Дедечка і Кулача. Всі ці хлопці будуть вмотивованими, щоб проявити себе в новій команді, і у них буде шанс потрапити з Олександрією не тільки в єврокубки і зійти на п'єдестал пошани, а й звернути на себе увагу головного тренера збірної України Андрія Шевченка", – розповів Гецко порталу Команда 1.