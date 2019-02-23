Воробей: Александрия может побороться с Динамо за второе место

Экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился своими мыслями относительно интриги в верхней части турнирной таблицы УПЛ.

"В этом году Александрия выдвинула серьезные намерения относительно своих амбиций и они действительно могут даже за второе место побороться. Тем более, во время трансферного окна они усилились, это важно.

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Динамо – есть Динамо. У киевлян есть опыт выступлений в чемпионатах и ​​еврокубках. Александрия первый год нацелилась на такие амбиции, поэтому я думаю, что преимущество все же у киевлян", – рассказал Воробей в комментарии Xsport.

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К слову, после 18 туров чемпионата Украины Динамо идет вторым с 38 очками в активе, Александрия занимает третье место и имеет отставание от киевлян в 2 зачетных пункта.