Нападнику Жирони Артему Довбику не знадобилось багато часу, щоб змусити захоплюватися собою.

Український форвард дебютував в чемпіонаті Іспанії в матчі проти Реал Сосьєдада. Артем Довбик відзначився голом з передачі іншого українця – Віктора Циганкова. Однак не тільки результативність Артема вразила Жирону.

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Клубний твіттер виклав епізод, в якому форвард підібрав м'яч неподалеку свого штрафного, і почав розганяти атаку. Гравець Реал Сосьєдада намагався зупинити Довбика, притримавши за футболку, але українець продовжував просуватися з м'ячем далі. Це епізод супроводили написом: "Вони не можуть його стримати".

Нагадаємо, Артему Довбику знадобилося лише 8 хвилин після виходу на поле, щоб забити в ворота суперника. Завдяки чудовій грі українців Жирона змогла здобути нічию в матчі проти Реал Сосьєдада.

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