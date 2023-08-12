"Я дотримуюсь менталітету. Зіткнувшись із суперником, який виступає в Лізі чемпіонів, ми постаралися бути самими собою. Ми не здалися. Дуже важко здолати Реал Сосьєдад, тому що він чинить на нас тиск. Але через нашу наполегливість страждають і вони. Одне очко – це добрий початок сезону.

Історичний гол Довбика з передачі Циганкова у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Жирона – 1:1

Довбик – гравець, на якого покладаються великі надії, при цьому не варто забувати, що він щойно приїхав і перебуває у процесі адаптації до всього. У нас є два нападники, які забезпечують голи, та команда, яка їх шукає", – цитує Мічела Diari de Girona.

Нагадаємо, що Артем Довбик вийшов на поле у другому таймі. Український форвард забив гол з передачі Віктора Циганкова, врятувавши Жирону від поразки.

Довбик фантастично дебютував за Жирону в Ла Лізі – гол з асисту Циганкова врятував від поразки Сосьєдаду