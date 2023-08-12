Нападающему Жироны Артему Довбику не понадобилось много времени, чтобы заставить восхищаться собой.

Украинский форвард дебютировал в чемпионате Испании в матче против Реал Сосьедада. Артем Довбик отметился голом с передачи другого украинца – Виктора Цыганкова. Однако не только результативность Артема впечатлила Жирону.

Тренер Жироны оценил дебют Довбика в Ла Лиге – украинец голом спас от поражения

Клубный твиттер выложил эпизод, в котором форвард подобрал мяч неподалеку своей штрафной, и начал разгонять атаку. Игрок Реал Сосьедада пытался остановить Довбика, придержав за футболку, но украинец продолжал продвигаться с мячом дальше. Это эпизод сопроводили надписью: "Они не могут его сдержать".

Напомним, Артему Довбику понадобилось всего 8 минут после выхода на поле, чтобы забить в ворота соперника. Благодаря великолепной игре украинцев Жирона смогла добыть ничью в матче против Реал Сосьедада.

Довбик и Цыганков творят историю – украинский гол спас Жирону, Артем фантастически дебютировал в Ла Лиге