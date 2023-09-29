"Ми повинні віддати належне Жироні. Вони досі грають краще за всіх. Краще за нас, за Барселону, за Атлетіко. Ми повинні поважати це. Жирона не грає в єврокубках, тому має перевагу. У них є час, щоб підготуватися та відновитися. Найбільший вплив на команду мають міжнародні змагання.

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Вінісіус? Він завтра буде в стартовому складі й може зіграти всі 90 хвилин. Він в порядку, але ми будемо уважно стежити за його здоров'ям. Я також можу протриматися 90 хвилин або 100, якщо мені не доведеться бігати.

Справа Негрейри? Я живу в цьому світі 40 років і мене хвилює це питання, як і всіх інших у футболі. Ми повинні дозволити правосуддю робити свою роботу.

Травми? У Алаби невеликий дискомфорт, і ми сподіваємося, що він повернеться у вівторок. Рюдігер тренувався", – цитує Анчелотті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Жирони, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик, в суботу, 30 вересня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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