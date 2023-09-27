Артем Довбик і Віктор Циганков утретє поспіль виходять разом в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Вільяреал – Жирона на "Футбол 24", стартував о 20:00. Проходами Савіо лівим краєм відповідали гості на регулярні високі втрати біля свого штрафного. Пресинг "жовтої субмарини" працював напрочуд ефективно саме на фланзі Циганкова. Баена, Піно, Сорлот і Моралес могли відзначатися, але захисники Жирони самовіддано підчищали у безпосередній близькості від своїх воріт. Відразу 4 удари Вільяреала заблокували, тоді як Гассаніга виконав лише 1 сейв.

Довбик забив третій гол за Жирону – відео результативного удару в матчі з Вільяреалом

Форвард збірної України намагається комбінувати через короткий пас біля чужого штрафного, а на 18 хвилині краде у Савіо момент матчу. Довбик випередив бразильця і невдало пробив з кількох метрів після прострілу Янхеля Еррери. Страж воріт господарів вибив м'яч, влучивши у голову своєму ж Капу. Циганков підхопив, накрутив опонента, однак інший суперник постелився під удар вінгера збірної України. Важка гра для команди Мічела, який традиційно видає весь спектр емоцій біля бокової. Помітно не вистачає свіжості та різкості жиронцям.

"Субмарина" ж, навпаки, ніби постійно на крок попереду, поки справа не доходить до ударів. Циганков класно підчистив головою, повернувшись в оборону. Віктор провів насичену дуель з Педрасою у першій половині. Кілька разів лівий захисник небезпечно проходив. Екс-динамівець відповідав фінтами і гострими прострілами в атаці. А після проходу Савіо та ривка на контратаці міг Циганков і головою забивати – з гострого кута не обвів захисника. За свої 10 пострілів Вільяреал вибив майже 1 очікуваний гол (0,92), тоді як Жирона вклалася лише у 4 ударні спроби, що вилилися у 0,53 xG.

TSYGANKOV! A punt de veure porteria la rematada de cap del '8' gironí després d'una gran acció de Savinho!#VillarrealGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/B098Ioax27 — Girona FC (@GironaFC) September 27, 2023

На початку другого тайму суддя призначив пенальті за фол Івана Мартіна проти Етьєна Капу. Епізод з повільним проходом француза тягнувся так довго, ніби це словмоушн, але суперник все одно не встиг поставити ногу без фолу. Дані Парехо не без проблем реалізував 11-метровий. Гассаніга вгадав, однак снаряд прошмигнув повз його пахву. Мічел тут же підготував подвійну заміну. Коуту замість Мартінеса на правий край оборони. Порту, який раніше тричі поспіль міняв Циганкова, цього разу дав перепочити Мартіну.

Жирона відповіла зусиллями українців. Це були такі собі 60 секунд вогню Довбика. Циганков класно обіграв суперника на правому фланзі й подав, Артем із меж воротарського розстрілював - голкіпер встиг парирувати обома руками. Майже відразу ж гострий кутовий. Довбик головою слабко пробиває після подачі земляка, але сам же грає на підбиранні. Це вже було максимально близько! А ось третій поспіль удар екс-нападника СК Дніпро-1 став нарешті результативним. Савіо ідеально подав з лівого флангу, Довбик замкнув дальню стійку.

Колишній захисник Манчестер Сіті Ерік Гарсія забиває дебютний гол за Жирону після розіграшу кутового. Циганков покотив, віддавши передасист на Алейша Гарсію, Педраса застряг і дозволив уникнути офсайду. Символічно, що гол екс-центрбека Барселони посунув саме "синьо-гранатових" з першого місця. Циганков обікрав голкіпера після необачного пасу назад, але м'яч відскочив убік. Віктор розіграв із Алейшем Гарсією кутовий, той з лівого флангу закрутив у поперечину.

Стуані замінив Довбика і взявся псувати момент за моментом. Спершу випередив голкіпера, але метрів з 30 недокрутив у порожні ворота. Згодом запоров красу від Циганкова, який на короткому клаптику блискуче накрутив суперників і видав розрізний пас. А далі з льоту пробив у стійку. Український вінгер створив уже з 5 добритних моментів партнерам на 0,42 очікуваного асисту, але якимсь дивом залишається без гольового пасу. Жирона набрала 19 очок і обскакала Реал Мадрид (18) з Барселоною (17) на вершині Ла Ліги.