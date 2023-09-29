"Мы должны отдать должное Жироне. Они до сих пор играют лучше всех. Лучше нас, за Барселону, за Атлетико. Мы должны уважать это. Жирона не играет в еврокубках, поэтому имеет преимущество. У них есть время, чтобы подготовиться и восстановиться. Наибольшее влияние на команду имеют международные соревнования.

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Винисиус? Он завтра будет в стартовом составе и может сыграть все 90 минут. Он в порядке, но мы будем внимательно следить за его здоровьем. Я также могу продержаться 90 минут или 100, если мне не придется бегать.

Дело Негрейры? Я живу в этом мире 40 лет и меня волнует этот вопрос, как и всех остальных в футболе. Мы должны позволить правосудию делать свою работу.

Травмы? У Алабы небольшой дискомфорт, и мы надеемся, что он вернется во вторник. Рюдигер тренировался", – цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, что Реал сыграет против Жироны, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, в субботу, 30 сентября. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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