Барселона переграла Реал Сосьєдад в поєдинку 35-го туру Ла Ліги, який відбувся 13 травня 2024 року, та піднялась на другу сходинку. Огляд гри читайте на "Футбол 24".

Жирона на вихідних втратила очки у грі з Алавесом (2:2) – не допомогли результативні передачі Циганкова та Довбика. Барселона скористалась своїм шансом та обійшла жиронців у турнірній таблиці, перемігши Реал Сосьєдад. Хоча каталонці могли пропустити ранній гол, але удар Бекера пролетів над поперечкою.

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Барселона несподівано досить мало контролювала м'яч – доходило до 39:61 на користь сан-себастьянців. Бекер навіть забив тер Штегену, але зробив це з офсайда. Барселона відповіла подвійним моментом. Спочатку Рафінья ударом з-за меж штрафного поцілив у стійку, а Гюндоган пробив над воротами, намагаючись добити. На 40-й хвилині "блаугранас" повели в рахунку. Лєвандовскі віддав чудову розрізну передачу на Гюндогана, а той віддав на вільного Ямала, який набирав хід паралельним курсом. Точний удар у нижній кут метрів з 16-ти – 1:0!

У другій половині Барселона захопила контроль над м'ячем, але і сама не дуже активно йшла вперед. Так, перший гострий момент другого тайму виник на 65-й хвилині – Рафінья пробив здалеку, але Реміро витягнув м'яч з дев'ятки. Сосьєдад відповів моментом Браїса Мендеса, який перехопив м'яч, обіграв двох та пробив з меж штрафного – повз стійку!

Ферран Торрес після виходу загрожував воротам Реміро, але голкіпер відбив. Ще один момент створив Рафінья, який ледь не забив з кутового – Реміро встиг зреагувати. Каталонці таки забили другий м'яч у компенсований час – Одріосола зіграв рукою у власному штрафному, а Рафінья таки забив свій гол з пенальті.

Таким чином, Барселона набрала 76 очок та піднялась на друге місце, обійшовши Жирону (75). Реал Сосьєдад з 54 пунктами залишився сьомим.

Довбик оформив 27-му результативну дію, Циганков асистував гравцю Барси, але Жирона драматично втратила очки