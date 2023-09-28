В сьомому турі мадридці здолали Лас Пальмас (2:0). Захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер покидав поле кульгаючи. Були побоювання, що німець пошкодив коліно.

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Як інформує Мельчора Руіс, медичні тести показали, що у захисника Реала не виявлено серйозного пошкодження. Рюдігер зможе зіграти проти Жирони в наступному турі Ла Ліги. Втім, кадрові проблеми у Карло Анчелотті все ж є. В лазареті залишаються Куртуа, Мілітао та Ґюлер, а ступінь травми Девіда Алаби ще доведеться оцінити.

Нагадаємо, що Реал в суботу, 30 вересня, зіграє проти Жирони, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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