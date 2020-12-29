Володар і фіналіст Ліги чемпіонів та злий геній Манчестер Юнайтед – Англія вибирає нового тренера для Ярмоленка

Вчора Вест Хем звільнив Мануеля Пеллегріні. Розповідаємо про пошуки "молотів" нового головного тренера.

"Велике розчарування, що ми змушені прийняти таке рішення. Було задоволенням працювати з фахівцем його рівня. Однак, очевидно, що клубу потрібні зміни, щоб повернутися в правильне русло, враховуючи наші амбіції в сезоні. Відчули, що потрібно діяти зараз, щоб дати новому менеджеру необхідний час для досягнення цілей", – саме так керівництво Вест Хема мотивувало своє рішення, анонсуючи звільнення Мануеля Пеллегріні з посади головного тренера.

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Серед уболівальників і навіть багатьох експертів та тренерів побутує думка, що статистика – це всього лише цифри, які не можуть вичерпно пояснити всього, що відбувається на футбольному полі. Так, якщо використовувати дані для аналізу якогось конкретного матчу, то ризик помилитися надзвичайно високий, але для аналізу тенденцій – це саме той метод. От вам приклад: наприкінці вересня Вест Хем посідав третє місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи 12 очок. Однак вже тоді статистика на understat стверджувала, що "молоти" перебрали 5 очок та пропустили на 5 голів менше, ніж очікувалося. За xPoints лондонці повинні були розташовуватися над самісінькою зоною вильоту.

Минуло всього три місяці після перемоги над Манчестер Юнайтед. Вест Хем виграв лише 2 матчі, програвши 10 та попутно ганебно вилетівши з Кубка ліги від друголігового Оксфорда. Після поразки від Лестера "хаммери" залишилися четвертими з кінця – загроза вильоту цілком реальна. У команди Ярмоленка найгірша динаміка набору очок серед усіх команд АПЛ. Очевидно, що зміна тренера напрошувалася. Провина тренерського штабу значна, але для клубу зараз не на часі аналізувати провали і досягнення чилійського фахівця – наразі важливо знайти того, хто зуміє врятувати сезон, а обирають лондонці серед топових варіантів.

Двічі в одну річку

Девід Мойєс вже має досвід роботи з "молотами". Шотландець врятував Вест Хем від вильоту у сезоні 2017/18, але після завершення кампанії клуб вирішив не продовжувати співпрацю і запросив саме Мануеля Пеллегріні. Під керівництвом екс-боса Манчестер Юнайтед лондонці здобули 9 перемог та 10 нічиїх в 31-у матчі.

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За інформацією британської преси, запрошення саме Мойєса – пріоритет для керівництва клубу. Проте є одна проблема. 56-річний більше не бажає бути проміжним рішенням і хоче укласти довгострокову угоду, щоб мати можливість побудувати проект.

Ставка на стабільність

Роботою Едді Хау з Борнмутом захоплюється уся Англія. Менеджер розпочав роботу з "вишнями", коли ті перебували ще у четвертому дивізіоні. Нетривале відрядження у Бернлі не увінчалося успіхом, а повернення на Віталіті стало тріумфальним – Хау вперше в історії Борнмута вивів скромну команду в АПЛ, де утримує її донині.

42-річний фахівець – найменш очевидний варіант для Вест Хема. Адже тренер досі працює у Борнмуті, який, до речі, наразі на одне очко випереджає "молотів". До того, призначення Хау – це теж своєрідний ризик. Немає певності, що Едді зможе швидко адаптуватися до нових умов (при всій повазі до "вишень", у Лондоні можливості значно потужніші), а розпочинати наступний сезон у Чемпіоншипі клуб явно не хоче.

Мрія про фіналіста Ліги чемпіонів

Вмовити Маурісіо Почеттіно очолити Вест Хем буде неймовірно складно. Попри недавнє призначення іменитого Карло Анчелотті в Евертон шанси побачити аргентинця на чолі лондонської команди дуже невеликі. Однак він залишається одним із найбажаніших наставників (і мрією фанатів Вест Хема), які зараз доступні на ринку праці.

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Головна проблема – гроші. Почеттіно буде змушений виплатити Тоттенхему понад 12 мільйонів фунтів, якщо вирішить очолити інший англійський клуб до завершення нинішнього сезону.

Перевірений боєць

Кріса Г'ютона вже не перший тиждень "сватають" у Вест Хем. Саме цей менеджер вивів у Прем'єр-лігу Брайтон. У минулому сезоні Кріс зумів втримати "чайок" у найвищому дивізіоні, а от свою посаду – ні. 61-річний фахівець досі перебуває без роботи.

Для Вест Хема цей наставник може бути цікавий з двох причин. По-перше, Г'ютон розуміється на роботі у кризовій ситуації і має досвід успішної боротьби за виживання. По-друге, сам тренер зацікавлений прийняти пропозицію, тому переговори з ним будуть відносно легкими.

Можливість гучного повернення

Рафаель Бенітес так і не дочекався гідних пропозицій від європейських клубів і був змушений вирушити в Китай. З Далянь Іфан його пов'язує контракт на 2,5 роки, але сам іспанець в недавньому інтерв'ю заявив, що готовий розглядати пропозиції.

Тріумфатор Ліги чемпіонів має не лише досвід роботи в клубах рівня Ліверпуля, Реала та Челсі, а й Ньюкасла, з яким встиг побувати навіть у Чемпіоншипі. Хоча Бенітес схильний до повернення в Європу, але відмовитися від величезної зарплатні в Китаї може лише амбітний проект. Питання, чи здатен нинішній Вест Хем запропонувати щось подібне.

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